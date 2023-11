Bagnaia: Če ne bi čutil pritiska, bi pomenilo, da je nekaj narobe 24ur.com Motociklistično prvenstvo se počasi zaključuje, na dirkaškem koledarju so tako ostale le še zadnje tri dirke sezone. Prva bo na sporedu že ta vikend, in sicer VN Malezije. Nato se dirkači selijo v Katar, sezono pa bodo zaključili v španski Valencii. Ker so razmere na tabeli vodilnih dirkačev prvenstva precej izenačene, je dejstvo to, da bo napeto vse do konca. Vodilni dirkač je aktualni svetovni ...

