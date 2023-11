Po ugotovitvah KPK Leben, Cerjak in Gabričeva kršili določbe o integriteti Dnevnik Protikorupcijska komisija je končala postopke preiskav v primeru sumov, da so nekdanji državni sekretar na ministrstvu za infrastrukturo Jure Leben, član nadzornega sveta STA Radovan Cerjak in nekdanja županja Občine Trbovlje Jasna Gabrič kršili...

Sorodno