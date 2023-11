Davek na bilančno vsoto bank in hranilnic bo negativno vplival na kreditno aktivnost in odpornost bančnega sistema, opozarja Združenje bank Slovenije, in bo tako še dodatno oslabil slovensko gospodarstvo. Sporni predlog zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev, ki vsebuje tudi predlog posebnega davka na bilančno vsoto bank in hranilnic (v nadaljevanju DBV) je bil objavljena na ...