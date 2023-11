'Transspolne osebe se lahko krstijo, so botri ali poročne priče' 24ur.com Papež Frančišek je znova dokazal, da je lahko tudi cerkev prijazna do transspolnih oseb. Zadnja v nizu njegovih odločitev je namreč, da se lahko tudi transspolne osebe krstijo, lahko pa so tudi botri pri krstu in priče na poroki.

Sorodno