Komisija DZ za nadzor javnih financ, v kateri so, spomnimo, samo poslanci NSi, Svobode, SD in Levice, saj so te stranke na začetku mandata onemogočile, da bi nadzor javnih financ vodila največja opozicijska stranka SDS, ki bi ji to po rezultatu volitev pripadalo, je na včerajšnji seji pozvala ministrstvo za digitalno preobrazbo, naj ji v sedmih delovnih dneh predloži poročilo o izvedbi razpisa za ...