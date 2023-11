Odbor za spremljanje programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 se je danes na seji v Lipici seznanil z napredkom izvajanja programa. Objavljeni so bili prvi razpisi in potrjeni prvi projekti. Do konca leta bo po pričakovanjih razpisanih za okoli 180 milijonov evrov sredstev, je sporočilo ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.