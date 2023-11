Vatikan prižgal zeleno luč za krst in botrstvo transspolnih ljudi RTV Slovenija Vatikan je sporočil, da so po novem transspolne osebe lahko krščene, dokler to "ne izzove škandala ali zmede". Iz Dikasterija za nauk vere so ob tem sporočili še, da so lahko transspolne osebe tudi botri ob krstih in poročne priče.

Sorodno