Nogometašu londonskega Tottenhama in brazilskemu reprezentantu Richarlisonu so operirali dimlje. Kot so sporočili iz kluba, je operacija potekala brez zapletov, tako da bo napadalec pod nadzorom klubskega zdravniškega osebja nemudoma začel rehabilitacijo. Na treninge naj bi se vrnil v nekaj tednih, natančnega časa niso sporočili.



