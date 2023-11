Mojci Turk priznanjeza življenjsko delo Dnevnik Včeraj so podelili priznanja Društva oblikovalcev Slovenije (DOS). Priznanje za življenjsko delo letos prejme grafična in muzejska oblikovalka Mojca Turk. Kot so zapisali v utemeljitvi, je Turkova nevidna sila v ozadju številnih izvrstnih razstav,...

