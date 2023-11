Drzna tatvina na Čopovi Dnevnik Ob pol štirih zjutraj so včeraj neznanci obkolili občana na Čopovi ulici v Ljubljani, ga odrinili, da je padel na tla in mu iz žepa ukradli denarnico. Potem so pobegnili. Policisti so prepričani, da gre za isto bando, ki je nekoliko prej na...

