Predstavniki klubov ter predstavniki košarkarskih sodnikov so na sejah združenj dosegli dogovor glede višine sodniških stroškov za naslednje tri tekmovalne sezone, so sporočili s Košarkarske zveze Slovenije. Novo pripravljen predlog so na korespondenčni seji že potrdili tudi člani izvršnega odbora KZS, kar je tudi uradno končalo sodniško stavko.



