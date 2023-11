Đoković in Sinner v zeleni skupini, Alcaraz in Medvedjev v rdeči RTV Slovenija Znani sta obe skupini zaključnega ATP-turnirja v Torinu, ki se bo začel v nedeljo. Prvi nosilec Novak Đoković, šestkratni zmagovalec zaključnega turnirja, bo igral v zeleni skupini, tako kot Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas in Holger Rune.

Sorodno



Omenjeni Novak Đoković Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Tanja Fajon

Janez Janša

Tatjana Bobnar

Zoran Janković