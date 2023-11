Nogometaši v konferenčni ligi so odigrali tekme 4. kroga. Klubi s slovenskimi igralci so na zgodnejših tekmah vpisali dve zmagi in neodločena izida, na poznejših pa še dva poraza in neodločen izid. Solunski Paok, Eintracht Frankfurt in Viktoria Plzen pa so si priigrali izločilne boje.



