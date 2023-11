Obstaja, kot trdi Tonin, sodelovanje med SDS in Svobodo? Mladina Predsednik NSi je v pismu članom stranke zapisal, da obstaja zakulisno sodelovanje med SDS in Svobodo. Kasneje prejšnji teden je v oddaji 24 ur Zvečer na POP TV zatrdil še, da naj bi bili poslanci Svobode pristopili k poslancem NSi in jih vprašali, ali bi ob predlogu razrešitve predsednice parlamenta Urške Klakočar Zupančič ta predlog podprli.