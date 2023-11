Četverica napadla Koprčana in razbila njegov avto Primorske novice Tik preden so na Markovec prihiteli policisti, so v sredo popoldne s kraja zbežali štirje moški, ki so se pred tem spravili na 46-letnega domačina. Pretepli so ga z rokami in nogami, s palico pa tolkli tudi po njegovem avtu. Vzrokov za pretep policisti še niso razkrili, sta se pa dva pretepača nekaj ur po dogodku sama pripeljala na policijsko postajo in povedala svojo zgodbo.

