Znova prihajajo močni nalivi Lokalec.si Ob močnejših nalivih lahko danes predvsem na Primorskem prehodno narastejo manjši hudourniški vodotoki, ponekod se lahko razlije tudi padavinska voda. Med 6. in 9. uro se bo na izpostavljenih delih obale razlivalo morje do višine 10 centimetrov. Na Arsu zato priporočajo previdnost na plažah, v marinah ter na sprehajalnih poteh ob morju. Zjutraj bodo do velikih pretokov sprva narasle reke na zahodu ...

