V Škofji Loki zmagovalec znan šele po dveh podaljških SiOL.net Po koncu stavke košarkarskih sodnikov in doseženem dogovoru s predstavniki klubov se je v petek znova zavrtelo kolesje košarkarske lige Nova KBM. Košarkarji Šenčurja so v uvodni tekmi 7. kroga državnega prvenstva gostili Kansai Helios Domžale in ga premagali z 82:70. V soboto je Ilirija s 83:80 odpravila Šentjur, LTH Castings pa je v Škofji Loki po podaljšku s 103:97 premagal Triglav.