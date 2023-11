Prejeli bomo odločbe o zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Kaj to pomeni? N1 V začetku avgusta je začel veljati zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se bo začel uporabljati 1. januarja 2024. Od ponedeljka do predvidoma konca letošnjega leta bodo državljani na domače naslove prejeli odločbo o vključitvi v sistem zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. "To je odločba, ki od nas ničesar ne zahteva. Ni položnica, ni pogodba, je zgolj odločba, da smo zavarovani za dolgotrajno oskrbo. Je ...

