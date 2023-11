Petrol kljub nižjim prihodkom skoraj početveril dobiček Energetika.NET Skupina Petrol je v prvih devetih mesecih letošnjega leta kljub 26-odstotnemu padcu prihodkov od prodaje zaradi nižjih cen naftnih derivatov ter zmanjšanega obsega trgovanja z elektriko in plinom čisti dobiček povečala na 95 milijonov evrov, medtem ko je ta lani v tem obdobju znašal 24 milijonov evrov, so danes prek ljubljanske borze sporočili iz Petrola. Boljši rezultat glede na lani je posledica stabilizacije trga goriv in posledično zmernejše regulacije cen.

