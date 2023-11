V Ljubljani je včeraj potekal drugi shod za Palestino. Med protestniki je bilo opaziti predvsem levičarje in migrante, ki so se zbrali na Prešernovem trgu, kjer so razvili zastave in transparente. Zatem se je manjša množica protestnikov odpravila do veleposlaništva ZDA, kjer je policija zaprla ulico, in nato na Trg republike. Shod je organiziralo Gibanje za pravice Palestincev. Po minuti molka po ...