Nova odpoved. Kako bo reagirala Fis? Sportal Ta konec tedna bi morala biti pod Matterhornom oziroma v Zermattu in Cervinii dva moška smuka za svetovni pokal alpskih smučarjev z visokimi denarnimi nagradami. Možnosti za izvedbo so zaradi slabe vremenske napovedi polovične, obenem pa veliko prahu v Švici in Italiji že nekaj časa dvigajo kritike okoljevarstvene organizacije Greenpeace. Po drugem četrtkovem treningu so zaradi novozapadlega snega in močnega vetra odpovedali tudi današnjega.

Švica

