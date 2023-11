Zmaji z evrogolom do pol milijona, a Zeljković ostaja na realnih tleh RTV Slovenija Vsega 2296 gledalcev v Stožicah je bilo nagrajenih s prvima goloma in zmago Olimpije v Konferenčni ligi. Po bezljanju in menjavah so izkoristili številčno premoč, pri čemer je zadetek Sualeheja pravcati evrogol, ki kandidira za najlepši gol 4. kroga.

Sorodno