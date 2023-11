"Hrvaška policija lahko opravi svoje delo in ga tudi opravlja," je v saboru dejal hrvaški notranji minister Davor Božinović in zavrnil pozive desne opozicije, da naj država zaradi migracijskega pritiska na mejo z Bosno in Hercegovino pošlje vojsko. Minister je ob tem zagotovil, da Hrvaška ni in ne bo postala žarišče migrantske krize.