Jan Plestenjak je vedno dobrodošel gost, tako na Aktualu kot na rojstnodnevnem koncertu, ki ga prirejajo Aktualovci v petek, 1. decembra v Stožicah. Jana Plestenjaka so razkrili kot šestega nastopajočega. Kaj je lepšega, kot videti skupaj na odru glasbenike, kot so Dražen Zečić, Davor Borno, Tanja Žagar, Goran Karan in Klapa Kampanel, in zdaj še Jan Plestenjak. preberite več » ...