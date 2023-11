Slovenija pristopila k izvajanju mednarodnega okvira za poročanje o kriptovalutah SiOL.net Slovenija je pristopila k skupni izjavi 48 držav in davčnih jurisdikcij glede izvajanja novega mednarodnega standarda o avtomatični izmenjavi informacij na področju kriptosredstev, so sporočili z ministrstva na finance. Pristop so utemeljili s potrebo po učinkovitem globalnem sistemu izmenjave informacij, tudi s ciljem zajezitve davčnih goljufij.

