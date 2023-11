V Prvem preddverju Cankarjevega doma so včeraj podelili priznanja Društva oblikovalcev Slovenije (DOS). Priznanje za življenjsko delo je prejela grafična in muzejska oblikovalka Mojca Turk. Podelili so še pet priznanj oblikovalski dosežek. Kritičarka in recenzentka Jožica Brodarič je prejela priznanje častna članica. preberite več » ...