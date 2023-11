Krznar se vrača v Ljudski vrt, Iličiću ne bo manjkalo motivacije, za začetek remi v Kidričevem SiOL.net Slovenske prvoligaške klube konec tedna čakajo še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Vrhunec 16. kroga prinaša nedeljski štajerski derbi med Mariborom in Celjem, na katerem bo v središču pozornosti hrvaški strateg Damir Krznar. Že danes pa sta se za točke pomerila Aluminij in Bravo ter po remiju z 1:1 osvojila vsak eno. V soboto se bosta z vlogo favoritov spopadla Radomlje in Koper, v sklepnem dejanju kroga pa bo Olimpija po zgodovinski evropski zmagi nad Klaksvikom poskušala premagati še Muro.

