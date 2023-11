Krznar se vrača v Ljudski vrt, Iličiću ne bo manjkalo motivacije SiOL.net Slovenske prvoligaške klube čakajo konec tedna še zadnje obveznosti pred reprezentančnim premorom. Vrhunec 16. kroga prinaša nedeljski štajerski derbi med Mariborom in Celjem, na katerem bo v središču pozornosti hrvaški strateg Damir Krznar. Že danes se bosta za točke spopadla Aluminij in Bravo, v soboto se bosta z vlogo favoritov spopadla Radomlje in Koper, v sklepnem dejanju kroga pa bo Olimpija po zgodovinski evropski zmagi nad Klaksvikom skušala premagati še Muro.

