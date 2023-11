Konec oktobra je v Ljubljani v organizaciji Judo Kluba Sokol in Judo kluba Jesenice potekal štiridnevni mednarodni tabor inkluzijskega juda. Več kot 50 športnikov in deset trenerjev iz Anglije, Škotske, Avstrije in Slovenije se je pomerilo v različnih tehnikah juda (stoje, kleče in sede), pililo tehnično znanje in predvsem izmenjevalo izkušnje pri spodbujanju vključujočih praks juda v svojih okoljih. Slovenski judoisti so svojim kolegom iz drugih držav tudi ponosno razkazali Ljubljano in Bled.