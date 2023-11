Bobarjeva in Lindav ponovila napad na predsednika vlade Nova24TV Včeraj je potekala parlamentarna komisija za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Po obeh sejah je še vedno ostalo odprto vprašanje, ali je slovenski premier Robert Golob res zahteval zamik aretacije ruskih vohunov, zato bo na podlagi včerajšnjega sklepa vabilo na naslednjo sejo Knovs prejel tudi on, je za medije povedal predsednik Knovs, Janez Žakelj (NSi). Sova: kazenski postopek v ...

