Hišne preiskave: NPU po sledeh spornih poslov nevrokirurga Bošnjaka 24ur.com V sredo so v Ljubljani, Celju in Kranju potekale hišne preiskave. Preiskovalci NPU so iskali dokaze za sum "kaznivega dejanja v zvezi z nabavo specifičnega medicinskega materiala". Policija je razkrila, da sta osumljeni dve osebi, ki sta s tem pridobili premoženjsko korist v višini 400.000 evro. Zdaj pa je na plan pricurljala informacija, da je NPU pod drobnogled nevrokirurga Romana Bošnjaka. Nje...

Sorodno