ZDA so Sloveniji donirale opremo, s katero bosta zaživela varnostni operativni center komunikacijsko-informacijskih sistemov in kibernetsko vadišče. Na slednjem se bodo slovenski vojaki in uslužbenci ministrstva za obrambo lahko prek nacionalnih in mednarodnih vaj urili na področju kibernetske obrambe. Ameriška donacija je znašala 30 milijonov evrov.