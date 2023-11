V sklopu rekonstrukcije ceste v Birčni vasi bo v soboto in nedeljo, 11. in 12. novembra, potekalo zaključno asfaltiranje vozišča in nameščanje zaščitnih ograj, gradbeni izvajalec pa bo za izvedbo del vzpostavil popolno zaporo tamkajšnje državne ceste. Obvoz bo urejen na relaciji Novo mesto–Straža–Soteska–Podturn–Črmošnjice–Gaber–Uršna sela–Birčna vas in obratno. Celovita prenova bo zaključena pre ...