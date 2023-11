Rdečemu križu in Karitasu dodatnih 98 ton hrane 24ur.com Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je v okviru operativnega programa za hrano in osnovno materialno pomoč iz sklada za evropsko pomoč za najbolj ogrožene zagotovilo dodatnih 98 ton hrane, ki bo novembra dostavljena na razdelilna mesta Rdečega križa in Slovenske karitas, so sporočili z ministrstva.

Sorodno













Omenjeni Rdeči križ Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Kaja Juvan

Tamara Zidanšek

Luka Dončić

Branimir Štrukelj