Prva ocena škode Kampa Šobec znaša pol milijona evrov RTV Slovenija Močno deževje je veliko škode povzročilo tudi v Kampu Šobec. Narasla Sava Dolinka je podirala drevesa, ki so se zagozdila pod mostom, tako da je voda prestopila breg, poškodovala most in poplavila del kampa.

