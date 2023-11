Luka Dončić in Mavericks so jih slišali. "Če te trener obtoži, da si mehkužec, potem …" SiOL.net Dallas Mavericks so v noči na četrtek doživeli šele drugi poraz v tej sezoni lige NBA, ko jih je na domačem parketu s 127:116 premagal Toronto. Poraza ni mogla preprečiti niti nova odlična predstava slovenskega zvezdnika Luke Dončića, ki se je izkazal z 31 točkami, osmimi asistencami in sedmimi skoki, trener teksaškega moštva Jason Kidd pa je po tekmi besnel v slačilnici.