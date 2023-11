Predsednik vlade na pariškem Forumu za mir Vlada RS Predsednik vlade dr. Robert Golob je sodeloval na pariškem Forumu za mir, letnem mednarodnem dogodku za izboljšanje globalnega upravljanja. Na pobudo francoskega predsednika Emmanuela Macrona so se v Parizu zbrali številni voditelji držav, vlad, mednarodnih organizacij in predstavniki civilne družbe iz celega sveta, ki so iskali skupne poglede za reševanje aktualnih globalnih izzivov.

