Organi pregona v Belgiji, Nemčiji, Litvi, Romuniji, Italiji in na Hrvaškem so ob podpori Europola in Eurojusta izvedli operacijo, v kateri je bilo aretiranih pet domnevnih desničarskih teroristov. V okviru operacije so zaslišali še sedem ljudi in zasegli orožje. Pridržani osumljenci naj bi pripadali skrajno desni organizaciji, ki uporablja spletno platformo za dejavnosti, povezane s terorizmom, vk ...