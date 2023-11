Draper prvič v karieri v finalu turnirja ATP SiOL.net Britanec Jack Draper je v prvem polfinalu teniškega turnirja v Sofiji (630.705 evrov nagradnega sklada) premagal Nemca Jan-Lennarda Struffa s 6:3 in 6:4 in se prvič v karieri uvrstil v finale na turneji ATP. Francoz Adrian Mannarino, drugi nosilec, je v drugem polfinalu izločil Rusa Pavla Kotova, zmagal je s 6:2 in 7:6 (2).

