V več kot 100 francoskih mestih rdeče opozorilo, neurje znova ogroža Toskano RTV Slovenija Večdnevno močno deževje v severni Franciji je povzročilo razlivanje tamkajšnjih rek, poplavljeni so hiše in polja, zaradi česar so morali prebivalce evakuirati. V več kot 100 mestih je razglašeno rdeče opozorilo. Močno neurje je znova zajelo del Italije.

