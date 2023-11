Ali vodja Sove premierja ščiti pred sankcijami zaradi domnevnega vmešavanja v delo Sove in policije? RTV Slovenija Aleš Zalar je opozoril, da utegne problem varovanja tajnosti in nedostopnosti do obveščevalnih informacij, zaradi katerega šef Sove niti pred Knovs ne sme povedati vsega, kar o dogajanju ve, zaplesti kazenski postopek zoper domnevna ruska vohuna.

