Zgodovinski dvoboj za veliki finale, kje so meje naših igralk? SiOL.net Slovenske teniške igralke v soboto na zaključnem turnirju pokala Billie Jean King (BJK) v Sevilli čaka zgodovinski dvoboj, potem ko se bodo v polfinalu pomerile z reprezentanco Italije. Obeta se prava teniška poslastica. Dvoboj se začne ob 10. uri zjutraj. Slovenke in Italijanke se v tem tekmovanju do zdaj še niso pomerile med seboj. Pari dvobojev bodo znani uro pred tekmo.

