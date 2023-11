V živo: po divji prvi tretjini bolj umirjeno nadaljevanje SiOL.net Slovenska hokejska reprezentanca pripravljalni turnir v Budimpešti zaključuje s tekmo proti gostiteljem Madžarom, ki se je začela ob 17. uri. Na uvodni tekmi dneva sta se pomerili neporažena Italija in Ukrajina, po podaljšku so zmagali naši zahodni sosedje, ki so tako s sedmimi točkami tudi osvojili končno prvo mesto na turnirju.