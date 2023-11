Petra Vlhova vodi, dan za pozabo Slovenk SiOL.net Po prvi vožnji uvodnega slaloma sezone za alpske smučarke v Leviju je v vodstvu Slovakinja Petra Vlhova, druga je Nemka Lena Duerr, tretja pa lanska dobitnica slalomskega in velikega globusa Mikaela Shiffrin. V finalu ne bo nobene od štirih Slovenk, Andreja Slokar in Ana Bucik sta na prvi progi odstopili, Neja Dvornik (+2.98) in Nika Tomšič (+5.28) pa sta bili prepočasni za finale, ki se bo začel ob 13. uri.

