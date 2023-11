Nevarna živila na naših policah: za proizvajalce do 32.000 evrov kazni Svet 24 V zadnjih tednih smo poročali o odpoklicih mandarin, soje, jagod, črnookega fižola in korenja. Pri vseh naštetih pridelkih so ugotovili presežne vrednosti pesticidov, pri korenju pa prisotnost težke kovine, ki je v presežnih vrednostih lahko rakotvorna.