Ukrajina tarča novih ruskih napadov z droni in raketami Dnevnik Več ukrajinskih regij je bilo ponoči tarča novih ruskih napadov z droni in raketami, so sporočile ukrajinske sile. Zračna obramba je sestrelila 19 od 31 dronov. V jutranjih urah pa je bil Kijev po skoraj dveh mesecih relativnega miru znova tarča...

Sorodno



Omenjeni Rusija

Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Kaja Juvan

Ana Bucik

Andreja Slokar

Tamara Zidanšek