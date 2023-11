Na trgu Leona Štuklja v Mariboru danes poteka največje javno martinovanje v Sloveniji. Vinogradniki in vinarji na ta dan krstijo svoje mlado vino in se spomnijo Svetega Martina, ki iz mošta naredi vino. Pestro dogajanje je privabilo mnoge obiskovalce, ozračje je vse bolj živahno. Mestni avtobusi, ki brezplačno vozijo proti osrednjem prizorišču so polni.