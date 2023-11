Hrvaški obrambni minister Banožić po hudi prometni nesreči v bolnišnici, utrpel je poškodbe glave in možganov Politikis Hrvaški minister za obrambo Mario Banožić je bil davi udeležen v prometni nesreči blizu Vinkovcev na vzhodu države, v kateri je umrla ena oseba. Minister je utrpel poškodbe glave in možganov ter so ga že prepeljali v bolnišnico. Po besedah tiskovnega predstavnika vlade ni v smrtni nevarnosti, poročajo hrvaški mediji. “Danes ob 6.15 smo prejeli […]

