Svet EU-ja in Evropski parlament sta dosegla dogovor glede proračuna EU-ja za 2024 RTV Slovenija Svet EU-ja in Evropski parlament sta dosegla dogovor o proračunu za leto 2024, ki se osredotoča na glavne prioritete Unije in trenutne težke geopolitične razmere. Proračun je težak 189,38 milijarde evrov v obveznostih in 142,63 milijarde evrov v plačilih.

