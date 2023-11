FOTO: Slabo vreme ni odvrnilo pohodnikov na poti od Litije do Čateža Dolenjski list Martinova sobota je tradicionalno rezervirana za pohod po Levstikovi poti od Litije do Čateža, ki se ga je po oceni glavnega organizatorja Rudija Bregarja letos zaradi nekoliko slabšega vremena udeležilo manj ljudi kot lani, vseeno pa se je na okoli 22 kilometrov dolgo pot podalo do 7.000 pohodnikov. preberite več » ...

Sorodno

Najbolj brano Osebe dneva Kaja Juvan

Andreja Slokar

Ana Bucik

Nataša Pirc Musar

Tamara Zidanšek